Энергетики «Инвестспецпром» готовы к отопительному сезону в городе Чайковский

© Вечерние ведомости

Специалисты ООО «Инвестспецпром» завершили подготовительные мероприятия к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов в городе Чайковский Пермского края. Готовность теплоэнергетиков подтверждена паспортом готовности к отопительному периоду, который был выдан компании администрацией Чайковского городского округа.В этом году в Чайковском гидравлические испытания прошли 202 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 150 дефектов. Также этим летом было заменено 1,5 км тепловых сетей с использованием новых труб со сроком службы более 25 лет. Они были уложены по ул. Советской, Приморскому бульвару, а также на тепломагистрали «ЧаТЭЦ-18 — город».Для улучшения качества горячего водоснабжения в Чайковском была проведена пробная эксплуатация тепловых сетей в режиме летней циркуляции. Клиентам предоставлена возможность организовать циркуляцию горячей воды через тепловые пункты зданий. Это гарантирует нормативную температуру ГВС независимо от того, как далеко расположен дом от источника тепла.В настоящее время температура наружного воздуха в Чайковском не приблизилась к значениям, при которых появляются основания для начала ОЗП (пять суток подряд ниже +8 градусов). Тепловые сети в режиме летней циркуляции готовы к подключению отопительной нагрузки детских садов, школ и медицинских учреждений по заявкам до начала отопительного сезона.Важно помнить, что качество теплоснабжения и горячего водоснабжения помимо готовности магистральных и распределительных сетей во многом зависит от полноценной подготовки внутридомовых сетей. «Важно, чтобы все управляющие компании также получили паспорта готовности к ОЗП, это будет означать, что внутридомовые сети готовы к приему теплоносителя», — подчеркнул Андрей Терентьев, руководитель ООО «Инвестспецпром».