Энергетики «Инвестспецпром» готовы к отопительному сезону в городе Чайковский
Пермский край: новости дня
Специалисты ООО «Инвестспецпром» завершили подготовительные мероприятия к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годов в городе Чайковский Пермского края. Готовность теплоэнергетиков подтверждена паспортом готовности к отопительному периоду, который был выдан компании администрацией Чайковского городского округа.
В этом году в Чайковском гидравлические испытания прошли 202 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 150 дефектов. Также этим летом было заменено 1,5 км тепловых сетей с использованием новых труб со сроком службы более 25 лет. Они были уложены по ул. Советской, Приморскому бульвару, а также на тепломагистрали «ЧаТЭЦ-18 — город».
Для улучшения качества горячего водоснабжения в Чайковском была проведена пробная эксплуатация тепловых сетей в режиме летней циркуляции. Клиентам предоставлена возможность организовать циркуляцию горячей воды через тепловые пункты зданий. Это гарантирует нормативную температуру ГВС независимо от того, как далеко расположен дом от источника тепла.
В настоящее время температура наружного воздуха в Чайковском не приблизилась к значениям, при которых появляются основания для начала ОЗП (пять суток подряд ниже +8 градусов). Тепловые сети в режиме летней циркуляции готовы к подключению отопительной нагрузки детских садов, школ и медицинских учреждений по заявкам до начала отопительного сезона.
Важно помнить, что качество теплоснабжения и горячего водоснабжения помимо готовности магистральных и распределительных сетей во многом зависит от полноценной подготовки внутридомовых сетей. «Важно, чтобы все управляющие компании также получили паспорта готовности к ОЗП, это будет означать, что внутридомовые сети готовы к приему теплоносителя», — подчеркнул Андрей Терентьев, руководитель ООО «Инвестспецпром».
В этом году в Чайковском гидравлические испытания прошли 202 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 150 дефектов. Также этим летом было заменено 1,5 км тепловых сетей с использованием новых труб со сроком службы более 25 лет. Они были уложены по ул. Советской, Приморскому бульвару, а также на тепломагистрали «ЧаТЭЦ-18 — город».
Для улучшения качества горячего водоснабжения в Чайковском была проведена пробная эксплуатация тепловых сетей в режиме летней циркуляции. Клиентам предоставлена возможность организовать циркуляцию горячей воды через тепловые пункты зданий. Это гарантирует нормативную температуру ГВС независимо от того, как далеко расположен дом от источника тепла.
В настоящее время температура наружного воздуха в Чайковском не приблизилась к значениям, при которых появляются основания для начала ОЗП (пять суток подряд ниже +8 градусов). Тепловые сети в режиме летней циркуляции готовы к подключению отопительной нагрузки детских садов, школ и медицинских учреждений по заявкам до начала отопительного сезона.
Важно помнить, что качество теплоснабжения и горячего водоснабжения помимо готовности магистральных и распределительных сетей во многом зависит от полноценной подготовки внутридомовых сетей. «Важно, чтобы все управляющие компании также получили паспорта готовности к ОЗП, это будет означать, что внутридомовые сети готовы к приему теплоносителя», — подчеркнул Андрей Терентьев, руководитель ООО «Инвестспецпром».
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