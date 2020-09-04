Опыт Пермского НОЦ будет использован в Центре опережающей профподготовки

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Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ) и пермский Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) заключили соглашение о сотрудничестве.Документ предполагает объединение усилий НОЦ и ЦОПП по ряду направлений, развиваемых в Пермском крае в рамках нацпроектов «Наука» и «Образование». Например, речь идет об обмене информацией, научными и образовательными материалами, а также опытом в развитии профессиональных компетенций по направлениям «Твердые полезные ископаемые», «Энергетическое машиностроение», «Углеводороды», «Химические технологии», «Автоматизация и роботизация производств и сервисов», «Информационные и коммуникационные технологии», «Производство и инженерные технологии», «Экология и безопасность территорий».Так, например, для Центра опережающей профессиональной подготовки представляет интерес опыт НОЦ в выстраивании системы практико-ориентированного обучения. На базе одного из направлений НОЦ сложилась успешная система интеграции индустриальных партнеров в образовательный процесс. Это лекции, мастер-классы и телемосты с участием специалистов и руководителей предприятий, система наставничества, обучение студентов по индивидуальным траекториям, привлечение их к научно-практической и научно-исследовательской деятельности, а также дальнейшее трудоустройство выпускников. Все это направлено на формирование компетенций студентов и молодых специалистов в соответствии с требованиями парадигмы Индустрия 4.0.Совместно НОЦ и ЦОПП планируют совершенствовать систему подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров, привлекать студентов к решению реальных производственных задач, разрабатывать программы дополнительного образования, развивать институт наставничества. Еще одно направление – совместное использование научно-исследовательского оборудования.