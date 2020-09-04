Дмитрий Махонин: «В Прикамье будут восстановлены права 400 дольщиков трех долгостроев»

17.22 Среда, 9 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Правление Федерального Фонда защиты дольщиков приняло решение о восстановлении прав собственников квартир в трех долгостроях Перми. Благодаря инициативе врио губернатора региона Дмитрия Махонина досрочно было принято решение о поддержке собственников квартир на ул. Кировоградской, 68а, ул. Юнг Прикамья, 14 и ул. Ушакова, 34. Отметим, что решение по этим объектам ожидалось в октябре, но глава региона Дмитрий Махонин обратился к руководству Фонда с просьбой по возможности ускорить принятие решений, так как проблема долгостроев важна для края и права всех дольщиков должны быть восстановлены как можно скорее. Предполагается, что до конца года Федеральный Фонд примет решения еще по 33 проблемным домам региона.

Три дома, по ул. Кировоградской, 68а и ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Ушакова, 34, застройщики начали возводить в период 2013-2016 г. В 2019 году все три застройщика признаны банкротами. Дома остались недостроенными, в общей сложности были нарушены права 401 дольщика. На ближайшем наблюдательном совете примут решение о достройке или выплате компенсаций.

«Набсоветом Фонда уже было принято решение о восстановлении прав более 130 дольщиков ЖСК «Толмачева, 15» – дом будет достроен. Новым застройщиком станет региональный фонд защиты прав дольщиков Пермского края. На 2020 год в бюджете края предусмотрено софинансирование мероприятий для восстановления прав дольщиков – выплаты компенсаций или завершения строительства проблемных домов – после принятия соответствующего решения на Наблюдательном совете Фонда», – отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Напомним, ранее Федеральным Фондом были приняты решения о достройке домов на ул. Толмачева, 15 и ул. Екатерининской, 175. Всего в регионе 58 проблемных объектов. Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить Федеральный Фонд. Застройщики 10 объектов банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта. Уже одобрена выдача займа компании «Сириус» для сдачи ЖК «Пушкарский».
© Вечерние ведомости
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