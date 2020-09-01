На конкурс лучших ТСЖ Перми заявились 44 участника

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Завершен прием заявок на участие в акции «Лучшее ТСЖ», которая проводится Пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». На победу претендуют 44 товарищества собственников жилья (ТСЖ) города Перми. Участники, занявшие первые места, получат возможность улучшить благоустройство домов, которые находятся под их управлением.Акция проходит с мая по сентябрь 2020 года. Её участниками стали ТСЖ, которые имеют действующие договоры с ресурсоснабжающей организацией на поставку энергоресурсов. Энергетики оценят заявившиеся на конкурс ТСЖ по нескольким критериям: уровню платежной дисциплины, отсутствию задолженности за отопление и горячую воду, уровню оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами коммерческого учета, факт установки УСПД (устройств сбора и передачи данных) либо предоставление доступа для установки. Кроме того, важно, чтобы у ТСЖ отсутствовали неурегулированные судебные споры с поставщиками энергоресурсов.Победители акции будут определены по совокупности исполнения каждого из требований. Лучшие ТСЖ энергетики отметят призами, которые могут быть направлены на благоустройство придомовой территории либо на иные проекты, которые повысят качество жизни в доме. В минувшем году сертификаты были вручены ТСЖ «Дома ПГУ», «ТСЖ Холмогорская, 2г» и «ТСН Уинская, 17». Подробную информацию об акции можно получить у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-67-28, телефону call-центра 8-800-700-10-32.