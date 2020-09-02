Пермский край примет первую в России олимпиаду по кулинарии и сервису

© Вечерние ведомости

20-22 ноября на площадке Завода Шпагина выберут лучшего шеф-повара страны.В Перми состоится I Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда». Данное решение поддержал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства сегодня, 9 сентября. Олимпиада состоится на площадке Завода Шпагина с 20 по 22 ноября.Дмитрий Махонин обозначил значимость мероприятия для региона. «Совместно с Национальной ассоциацией кулинаров России было принято решение о проведении олимпиады в Пермском крае. Для нас это знаковое событие. Будем рады принять мероприятие, оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться», – отметил Дмитрий Махонин.Олимпиада по кулинарии «Легенда» пройдет при поддержке Национальной ассоциации кулинаров России и, по словам организаторов, объединит несколько чемпионатов на одной площадке. Такой формат мероприятия будет использован впервые. Как пояснил зампред правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, всего к участию приглашены не менее 150 кулинаров из 40 субъектов России. Свое согласие подтвердили уже 17 регионов. Регистрация участников начнется завтра, 10 сентября.Соревнования профессионалов запланированы на протяжении всех трех дней олимпиады по шести направлениям:- Всероссийский чемпионат «Шеф года» (определение лучшего шеф-повара России, проводится впервые в России);- Кубок губернатора среди юниоров (первенство на звание лучшего юниора России среди поваров до 24 лет);- Всероссийский чемпионат «Кондитер года» (определение лучшего кондитера России);- Арт-класс (лучшие работы страны: композиции из шоколада и карамели, карвинг, сахарные цветы, выпечка и работы из теста и т.п.);- IV Всероссийский чемпионат кавистов (определение лучшего кависта России), а также винная выставка на площадке конкурса;- Всероссийский чемпионат бариста (определение лучшего бариста России), а также кофейный бар на площадке конкурса.Отметим, что во всех номинациях примут участие и лучшие пермские кулинары. Судейство по номинациям будет проходить по единым международным стандартам организации соревнований по системе WACS с участием иностранных судей мирового уровня.Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев пояснил, почему первая олимпиада страны пройдет именно в Перми. «Здесь есть региональная национальная кухня, которая складывалась веками, здесь кладезь знаний. Здесь есть то, чему нужно учиться кулинарам страны. Ассоциация кулинаров Пермского края существует более 20 лет. Ежегодно проходит много мероприятий, в том числе при поддержке Минпрома. Шесть лет проводятся российские соревнования Chef a la Russe. За это время в Прикамье выросло более 50 бренд-шеф-поваров. Это опытные ребята, благодаря которым Пермский край знают уже и в международной ассоциации поваров», – подчеркнул перспективы развития ресторанного дела в регионе Виктор Беляев.Отметим, профильные конкурсы проводились в регионах страны и раньше, но имели кулинарную специфику. Первая олимпиада по кулинарии и сервису включает сразу несколько направлений отрасли питания.Помимо кулинарных состязаний, планируется организация выставки, фудкорта и маркетов еды. Для Пермского края эта площадка является значимой с точки зрения продвижения продукции региональных производителей, повышения уровня ресторанного сервиса и развития гастрономического туризма. Кроме того, для всех посетителей будет работать площадка для культурного досуга, где пройдут мастер-классы и показательные выступления кулинаров.По итогам обсуждения организации олимпиады Дмитрий Махонин поручил минпрому подготовить блок информации об инвестиционных проектах и банк недвижимости для реализации проектов ресторанов и кафе.Также в рамках олимпиады будет организована площадка с обзорами и современными тенденциями развития отрасли. Спикерами в рамках деловой программы станут представители Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации рестораторов и отельеров России и специальные гости. Они выступят на актуальные темы: новые тенденции развития ресторанного бизнеса, обмен опытом шеф-поваров, работа бизнеса в новых реалиях экономики.