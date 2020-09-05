В Пермском крае подтверждено 59 случаев COVID-19

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На 9 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 59 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 8394.Выписаны из больниц 43 человека, всего выздоровели 5848 прикамцев. Умерли четыре человека: причиной смерти троих стал COVID-19, одного – сопутствующие заболевания.В России за сутки зафиксировано 5218 случаев коронавируса, из них 642 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 041 007.