За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (26). В Березниках выявлено 7 случаев заболевания, еще 6 инфицированных - в Чайковском, по 4 - Пермском районе и Кунгуре. Три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, по два - в Чернушке и Бардымском округе. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском.
При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад (в начале августа).
Всего в Пермском крае выявлено 8335 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (26). В Березниках выявлено 7 случаев заболевания, еще 6 инфицированных - в Чайковском, по 4 - Пермском районе и Кунгуре. Три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, по два - в Чернушке и Бардымском округе. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском.
При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад (в начале августа).
Всего в Пермском крае выявлено 8335 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
30 августа 2020
30 августа 2020
В России еще 5 110 случаев Covid-19
04 сентября 2020
04 сентября 2020
В России выявили 5 205 новых случаев коронавируса
05 сентября 2020
05 сентября 2020
На Среднем Урале выявлено еще 119 случаев коронавируса
31 августа 2020
31 августа 2020