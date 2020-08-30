За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (26). В Березниках выявлено 7 случаев заболевания, еще 6 инфицированных - в Чайковском, по 4 - Пермском районе и Кунгуре. Три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, по два - в Чернушке и Бардымском округе. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском.При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад (в начале августа).Всего в Пермском крае выявлено 8335 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.