В Пермский край поступила первая партия детской вакцины от гриппа

17.48 Вторник, 8 сентября 2020
Пермский край: новости дня
150 тысяч доз вакцины от гриппа сейчас распределяются по детским медицинским организациям.

В детских медучреждениях проведена подготовительная работа по уточнению списков детей, подлежащих вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. У родителей запрошено согласие на проведение вакцинации.

Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в этом году осложнится коронавирусом, в связи с этим медики рекомендуют заранее позаботиться о своем здоровье.

«Сейчас необходимо еще бережнее относиться к своему здоровью, поэтому призываю всех сделать прививку от гриппа. Обязательно в ближайшие дни сам пройду вакцинацию», – заявил на заседании правительства врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Основным способом профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация, которая обеспечивает выработку антител в организме человека. Защитные агенты в организме убивают и уничтожают вирусы. Вакцина должна применяться заблаговременно, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют поставить прививку до подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Напомним, ранее в Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых, 349 тыс. доз уже распределены по медорганизациям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, на данный момент законтрактовано 1,35 млн доз вакцины.

В этом году в Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства поставить вакцину – можно не иметь при себе полис ОМС», – рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

В этом году в связи с распространением коронавируса в Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина вакцинация проходит не только в поликлиниках.

Медицинским учреждениям Прикамья удалось договориться об организации прививочных пунктов в 23 торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в 13 многофункциональных центрах, 6 из которых находятся в Перми. Прививочные бригады проводят вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.

Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
В Свердловскую область доставили 160 тысяч доз детской вакцины против гриппа
31 августа 2020
Около 120 тысяч екатеринбуржцев привились от гриппа
07 сентября 2020
Губернатор Свердловской области призвал ставить прививки от гриппа
01 сентября 2020
Свыше 1700 свердловчан поставили прививки от гриппа
31 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Депутаты Пермской Думы контролируют работы в своих округах

В городе продолжается сезон благоустройства
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:15 Музей Марковской школы Прикамья выиграл федеральный грант на развитие экспозиции
17:54 За сутки COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья
17:51 Жители Перми могут бесплатно заняться йогой, зумбой и скандинавской ходьбой на свежем воздухе
17:48 В Пермский край поступила первая партия детской вакцины от гриппа
17:43 В Чайковском подходят к завершению работы по благоустройству общественных пространств
14:07 «Донорский субботник» пройдет в столице Прикамья в рамках марафона #оставайсядонором
13:32 Валерий Сухих: «Это соглашение доказывает инвестиционную привлекательность нашего региона»
13:04 9 и 11 сентября частично изменится расписание вечернего рейса «Ласточки» по маршруту Пермь – Краснокамск
12:59 Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,98
12:46 500 жителей села в Бардымском округе могут подключить свои дома к газу
12:38 В Прикамье выявлено еще 60 случаев коронавируса
12:28 В Прикамье пройдет горячая линия с главным судебным приставом региона
12:21 В будущем индустриальном парке в Перми малый бизнес создаст 500 новых рабочих мест
12:16 Департамент образования Перми просит родителей внимательно следить за здоровьем школьников
12:13 В Перми в рамках нацпроекта БКАД завершена реконструкция участка шоссе Космонавтов
17:48 Дмитрий Махонин и Дмитрий Осипов подписали дорожную карту по взаимодействию «Уралкалия» с промышленным комплексом Прикамья
17:41 В Перми вновь состоится фестиваль «День рождения рек»
17:23 Коронавирус в Прикамье выявлен у жителей 15 территорий
17:20 В Прикамье запущены бесплатные курсы по предпринимательству «Бизнес-старт»
17:06 Игорь Сапко посетил одну из поликлиник столицы Прикамья
16:18 В правила предоставления бесплатной пересадки в Перми внесены изменения
Все новости
15:57 Лукашенко в интервью российским журналистам признал, что «немного пересидел»
15:51 Эпидемиолог Минздрава РФ заявил, что первая волна COVID-19 в России еще не завершилась
15:02 Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии
14:58 Светлана Тихановская в ПАСЕ призвала ввести санкции против властей Белоруссии
14:50 Военного историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам колонии по обвинению в госизмене
14:47 Microsoft анонсировала консоль нового поколения Xbox Series S за 299 долларов
14:15 В Германии назвали опасной для страны остановку строительства «Северного потока-2»
14:11 Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП
14:04 Роскомнадзор назвал цензурой ограничения YouTube фильма про Беслан
13:53 Роскомнадзор обвинил компанию Google в цензуре
13:47 Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
13:44 Турецкие власти запретили проезд стоя в общественном транспорте
13:41 Ефремова доставили в суд на оглашение приговора
13:17 Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
12:50 Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»
12:45 В России зафиксировали 5 099 новых случаев коронавируса
12:27 Минтруд предложил продлить новогодние выходные
11:57 Суд огласит приговор Михаилу Ефремову
11:31 Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений
11:07 Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
10:44 Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
Новости России и мира
21:23
8/09
 Пьяный бомж напал на челябинца в центре Екатеринбурга, отправив его в реанимацию
21:08
8/09
 В Екатеринбурге силовики проверяют информацию о сексуальных домогательствах к 6-ти летней девочке. Под подозрением оказался школьник
16:19
8/09
 В Камышлове суд за незаконную охоту приговорил трех охотников к лишению свободы
15:37
8/09
 В Екатеринбурге полиция возбудила очередное уголовное дело по факту мошенничества с квартирами в скандальном ЖК
10:55
8/09
 В Екатеринбурге казаки попытались задержать студента УрФУ, заподозрив в нем представителя ЛГБТ
18:06
7/09
 В райотделах УМВД по Екатеринбургу назначены новые начальники
12:40
7/09
 На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 125 человек
12:38
6/09
 В России COVID-19 обнаружен ещё у 5 195 человек
12:34
6/09
 Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 26 тысяч
12:35
5/09
 Свыше 25,9 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:42
1/09
 В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
14:39
31/08
 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
Все новости