В Пермский край поступила первая партия детской вакцины от гриппа

© Вечерние ведомости

150 тысяч доз вакцины от гриппа сейчас распределяются по детским медицинским организациям.В детских медучреждениях проведена подготовительная работа по уточнению списков детей, подлежащих вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. У родителей запрошено согласие на проведение вакцинации.Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в этом году осложнится коронавирусом, в связи с этим медики рекомендуют заранее позаботиться о своем здоровье.«Сейчас необходимо еще бережнее относиться к своему здоровью, поэтому призываю всех сделать прививку от гриппа. Обязательно в ближайшие дни сам пройду вакцинацию», – заявил на заседании правительства врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.Основным способом профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация, которая обеспечивает выработку антител в организме человека. Защитные агенты в организме убивают и уничтожают вирусы. Вакцина должна применяться заблаговременно, чтобы у человека успел сформироваться иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют поставить прививку до подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.Напомним, ранее в Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа для взрослых, 349 тыс. доз уже распределены по медорганизациям. По информации министерства здравоохранения Пермского края, на данный момент законтрактовано 1,35 млн доз вакцины.В этом году в Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.«В первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных центрах и в торговых центрах. Для удобства поставить вакцину – можно не иметь при себе полис ОМС», – рассказала Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.В этом году в связи с распространением коронавируса в Пермском крае по поручению Дмитрия Махонина вакцинация проходит не только в поликлиниках.Медицинским учреждениям Прикамья удалось договориться об организации прививочных пунктов в 23 торговых и торгово-развлекательных центрах, а также в 13 многофункциональных центрах, 6 из которых находятся в Перми. Прививочные бригады проводят вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий.Отметим, вакцинации против пневмококковой инфекции подлежат дети первых лет жизни, призывники, лица, проживающие в домах социального обслуживания, а также жители региона, имеющие хроническую патологию сердечно-сосудистой или дыхательной системы. В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек.Кроме того, медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.