Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,98

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Большая часть заболевших коронавирусом в Пермском крае - старше 45 лет, самому младшему среди выявленных за сутки инфицированных – 29 лет.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8335. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 сентября – 1).Из 60 новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 7 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.