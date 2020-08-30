В Прикамье выявлено еще 60 случаев коронавируса

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На 8 сентября за сутки в Пермском крае зафиксировано 60 случаев COVID-19, всего их стало 8335.Выписаны из больниц 39 человек, всего выздоровели 5805 прикамцев. Умерли четверо инфицированных: трое от COVID-19, один от других причин.В России за сутки подтверждено 5099 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 1 035 789.