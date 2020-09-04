В Прикамье пройдет горячая линия с главным судебным приставом региона
Пермский край: новости дня
10 сентября с 12.00 до 13.00 руководитель УФССП по Пермскому краю ответит на вопросы, входящие в компетенцию Федеральной службы судебных приставов.
По телефону 8 (342) 221-51-36 от главного судебного пристава Прикамья Сергея Анатольевича Неведомского можно будет получить информацию по вопросам исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов, применения к должникам мер принудительного исполнения.
По телефону 8 (342) 221-51-36 от главного судебного пристава Прикамья Сергея Анатольевича Неведомского можно будет получить информацию по вопросам исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов, применения к должникам мер принудительного исполнения.
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