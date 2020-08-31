В Перми в рамках нацпроекта БКАД завершена реконструкция участка шоссе Космонавтов

© Вечерние ведомости

В Перми завершился второй этап реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Второй этап включал в себя ремонт ул. Аэродромной, а также реконструкцию разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Подрядчик (ООО «АБЗ № 1») увеличил радиус разворота, поскольку ранее он был недостаточным, что создавало потенциальный очаг аварийности.В рамках комплексного ремонта ул. Аэродромной на участке в 600 метров подрядчик переустроил электросети и газопровод, сделал новое основание дороги, в том числе на участках расширения кольцевой развязки, установил новый бортовой камень, 48 опор освещения, барьерные ограждения и обустроил тротуар.На самой дороге был уложен асфальт по новому стандарту – ЩМА-16. Это ГОСТ асфальтобетонной смеси, устойчивый к образованию колейности.О высокой степени готовности врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин информировал полпреда президента в ПФО Игоря Комарова во время визита в Пермь. Также глава региона обозначал результаты реализации нацпроекта: «Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%».Приемка объекта прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», ГИБДД, а также краевой Общественной палаты. У проверяющих к итогам работы подрядчика было лишь одно замечание – установить недостающие контргайки на шумозащитных экранах (они расположены на стороне д. Большое Савино и были перемещены подрядчиком в месте расширения дороги). Недочет рабочие устранили прямо на месте.Данный участок дороги стал шестым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД. Ранее был принят также участок шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянку протяженностью 1,1 км.Напомним, шоссе Космонавтов является частью «гостевого маршрута» и соединяет населенные пункты Пермского района с краевым центром, а также обеспечивает связь с международным аэропортом и курортом «Усть-Качка». Реконструкция дороги от Мулянки до ул. Аэродромной проходила еще в 2013-2015 годах. Ее дальнейшая эксплуатация показала, что участки вновь построенных в соответствии с проектом левоповоротных съездов в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыри из-за малых радиусов являются очагами аварийности. Было принято решение их переустроить (увеличить радиус) и выполнить спрямление дороги. Проектированием занималось ООО «Институт Гипростроймост» (Москва). Контракт на выполнение работ с подрядчиком (ООО «АБЗ № 1») был заключен в 2019 году. Это был первый этап реконструкции, который завершился в сентябре того же года.Как отмечают в краевом минтрансе, следующим этапом преобразования шоссе Космонавтов станет реконструкция участка от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, которая включает строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Дорогу расширят до шести полос, что позволит увеличить ее пропускную способность. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пересечения пешеходами автомобильной дороги будут построены надземные пешеходные переходы. Также здесь обустроят автобусные остановки, тротуары, поставят шумозащитные экраны. В зоне реконструкции будет выполнено переустройство коммуникаций. Протяженность участка составит 2,25 километра.Напомним, в этом году площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров. Он охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В 2020 году по нацпроекту в Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 объектов.