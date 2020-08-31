В Перми в рамках нацпроекта БКАД завершена реконструкция участка шоссе Космонавтов
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В Перми завершился второй этап реконструкции участка шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Второй этап включал в себя ремонт ул. Аэродромной, а также реконструкцию разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Подрядчик (ООО «АБЗ № 1») увеличил радиус разворота, поскольку ранее он был недостаточным, что создавало потенциальный очаг аварийности.
В рамках комплексного ремонта ул. Аэродромной на участке в 600 метров подрядчик переустроил электросети и газопровод, сделал новое основание дороги, в том числе на участках расширения кольцевой развязки, установил новый бортовой камень, 48 опор освещения, барьерные ограждения и обустроил тротуар.
На самой дороге был уложен асфальт по новому стандарту – ЩМА-16. Это ГОСТ асфальтобетонной смеси, устойчивый к образованию колейности.
О высокой степени готовности врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин информировал полпреда президента в ПФО Игоря Комарова во время визита в Пермь. Также глава региона обозначал результаты реализации нацпроекта: «Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%».
Приемка объекта прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», ГИБДД, а также краевой Общественной палаты. У проверяющих к итогам работы подрядчика было лишь одно замечание – установить недостающие контргайки на шумозащитных экранах (они расположены на стороне д. Большое Савино и были перемещены подрядчиком в месте расширения дороги). Недочет рабочие устранили прямо на месте.
Данный участок дороги стал шестым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД. Ранее был принят также участок шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянку протяженностью 1,1 км.
Напомним, шоссе Космонавтов является частью «гостевого маршрута» и соединяет населенные пункты Пермского района с краевым центром, а также обеспечивает связь с международным аэропортом и курортом «Усть-Качка». Реконструкция дороги от Мулянки до ул. Аэродромной проходила еще в 2013-2015 годах. Ее дальнейшая эксплуатация показала, что участки вновь построенных в соответствии с проектом левоповоротных съездов в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыри из-за малых радиусов являются очагами аварийности. Было принято решение их переустроить (увеличить радиус) и выполнить спрямление дороги. Проектированием занималось ООО «Институт Гипростроймост» (Москва). Контракт на выполнение работ с подрядчиком (ООО «АБЗ № 1») был заключен в 2019 году. Это был первый этап реконструкции, который завершился в сентябре того же года.
Как отмечают в краевом минтрансе, следующим этапом преобразования шоссе Космонавтов станет реконструкция участка от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, которая включает строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Дорогу расширят до шести полос, что позволит увеличить ее пропускную способность. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пересечения пешеходами автомобильной дороги будут построены надземные пешеходные переходы. Также здесь обустроят автобусные остановки, тротуары, поставят шумозащитные экраны. В зоне реконструкции будет выполнено переустройство коммуникаций. Протяженность участка составит 2,25 километра.
Напомним, в этом году площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров. Он охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В 2020 году по нацпроекту в Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 объектов.
Второй этап включал в себя ремонт ул. Аэродромной, а также реконструкцию разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Подрядчик (ООО «АБЗ № 1») увеличил радиус разворота, поскольку ранее он был недостаточным, что создавало потенциальный очаг аварийности.
В рамках комплексного ремонта ул. Аэродромной на участке в 600 метров подрядчик переустроил электросети и газопровод, сделал новое основание дороги, в том числе на участках расширения кольцевой развязки, установил новый бортовой камень, 48 опор освещения, барьерные ограждения и обустроил тротуар.
На самой дороге был уложен асфальт по новому стандарту – ЩМА-16. Это ГОСТ асфальтобетонной смеси, устойчивый к образованию колейности.
О высокой степени готовности врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин информировал полпреда президента в ПФО Игоря Комарова во время визита в Пермь. Также глава региона обозначал результаты реализации нацпроекта: «Благодаря принимаемым мерам в рамках БКАД за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, снизить число ДТП на 24%».
Приемка объекта прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, Управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», ГИБДД, а также краевой Общественной палаты. У проверяющих к итогам работы подрядчика было лишь одно замечание – установить недостающие контргайки на шумозащитных экранах (они расположены на стороне д. Большое Савино и были перемещены подрядчиком в месте расширения дороги). Недочет рабочие устранили прямо на месте.
Данный участок дороги стал шестым региональным объектом, отремонтированным в этом году по нацпроекту БКАД. Ранее был принят также участок шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянку протяженностью 1,1 км.
Напомним, шоссе Космонавтов является частью «гостевого маршрута» и соединяет населенные пункты Пермского района с краевым центром, а также обеспечивает связь с международным аэропортом и курортом «Усть-Качка». Реконструкция дороги от Мулянки до ул. Аэродромной проходила еще в 2013-2015 годах. Ее дальнейшая эксплуатация показала, что участки вновь построенных в соответствии с проектом левоповоротных съездов в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки и Ясыри из-за малых радиусов являются очагами аварийности. Было принято решение их переустроить (увеличить радиус) и выполнить спрямление дороги. Проектированием занималось ООО «Институт Гипростроймост» (Москва). Контракт на выполнение работ с подрядчиком (ООО «АБЗ № 1») был заключен в 2019 году. Это был первый этап реконструкции, который завершился в сентябре того же года.
Как отмечают в краевом минтрансе, следующим этапом преобразования шоссе Космонавтов станет реконструкция участка от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку, которая включает строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Дорогу расширят до шести полос, что позволит увеличить ее пропускную способность. Для обеспечения безопасности дорожного движения и пересечения пешеходами автомобильной дороги будут построены надземные пешеходные переходы. Также здесь обустроят автобусные остановки, тротуары, поставят шумозащитные экраны. В зоне реконструкции будет выполнено переустройство коммуникаций. Протяженность участка составит 2,25 километра.
Напомним, в этом году площадь дорожного ремонта по нацпроекту составит около 191 тыс. кв. метров. Он охватывает 4 муниципалитета: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. В 2020 году по нацпроекту в Прикамье приведут в порядок 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофорных объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 объектов.
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