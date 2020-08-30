Коронавирус в Прикамье выявлен у жителей 15 территорий

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 56 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (31). По три случая зафиксировано в Александровске, Кизеле, Пермском районе и Чернушке, еще по два - в Лысьве, Осе и Чусовом. Еще по одному заболевшему - в семи территориях: Губахе, Кунгуре, Чайковском, Кунгурском районе, Краснокамске, Чердыни и Юрлинском округе.Всего в Пермском крае выявлено 8275 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.