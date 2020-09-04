В Прикамье запущены бесплатные курсы по предпринимательству «Бизнес-старт»

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В Пермском крае для развития предпринимательства в населенных пунктах, где нет доступа к интернету, разработана образовательная программа «Бизнес-старт». Она поможет обучить людей навыкам ведения бизнеса и сократить безработицу в регионе.Для государственных ведомств врио губернатора региона Дмитрий Махонин поставил в приоритет задачу трудоустройства жителей края. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» открыл новую образовательную программу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Разработанный образовательный курс состоит из 40 часов видеолекций и мастер-классов. Эксперты учат находить бизнес-ниши и источники стартового капитала, разбирают основы маркетинга, потребительские тренды и налогообложение, рассказывают о ведении финансов, успешных практиках, деловой коммуникации и помогают написать бизнес-план.В Пермском крае более 230 отдаленных территорий, где нет интернета – деревни, села, в которых люди также имеют потенциал и могут стать индивидуальными предпринимателями или самозанятыми. Получить бесплатно полный пакет программы (видеоуроки, литературу и экспертные рекомендации к прохождению курса) можно в центре «Мой бизнес» (ул. Окулова, 75, корп. 1), в центрах поддержки предпринимательства в территориях Прикамья, а также в свободном доступе на сайте центра.Первым такой возможностью воспользовалось Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю – представители ведомства уже получили все материалы бизнес-программы. Обучение будут проходить осужденные, до конца отбывания наказания которых осталось полгода. С 7 сентября занятия начнутся в женской исправительной колонии №32, а затем и в остальных исправительных учреждениях региона. По приблизительным подсчетам, в год освоить программу смогут более 1 тыс. человек.«После отбывания срока в местах лишения свободы большинство людей сталкиваются с проблемой социализации, трудоустройства. Для них программа – это шанс стать законопослушным гражданином, освоить навыки и получить знания, которые можно успешно применить на практике в новой, честной жизни», – говорит руководитель центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.Видеоуроки «Бизнес-старт» ведут тренеры и эксперты в области деловых компетенций. Среди них основатель компаний «Самоспас» и инвестиционного фонда AACapital Алексей Маликов, владелец и тренер-консультант ТОО «Институт директоров», преподаватель МВА Сергей Филин, а также эксперт по диверсификации бизнеса и организации продаж, предприниматель и автор бестселлера «Розничный магазин. С чего начать, как преуспеть» Анна Бочарова.Напомним, ранее центр «Мой бизнес» и Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края по поручению врио губернатора продлили до конца сентября сроки получения льготных госзаймов для бизнеса. К этому времени в общей сумме предприниматели получат до 263 млн руб.