В Перми пройдет экологическая акция «Чистая среда»

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9, 16 и 23 сентября все желающие смогут поучаствовать в плоггинг-забегах – это спортивный бег, совмещённый с уборкой мусора. Природоохранные мероприятия пройдут на ООПТ «Липовая гора», в Верхней Курье и в Серебрянском парке.Как рассказали организаторы, акция проводится в формате плоггинга – спортивного бега, совмещённого с уборкой твёрдых бытовых отходов. Не всякая техника пройдет там, где пробежит плоггер.Мероприятие пройдет на нескольких площадках. 9 сентября активисты приберутся на экологической тропе особо охраняемой природной территории «Липовая гора» (улица Казахская, 106). 16 сентября – на экологической тропе в лесопарке «Верхняя Курья» (Верхне-Курьинский геронтологический центр, улица 13-я линия, 12). 23 сентября любителей бега приглашают на экологическую тропу «По следам Миндовского» в Серебрянском парке (улица Моторостроителей, 21). Время проведения мероприятия: с 15:00 до 17:00.К участию в акции приглашают общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные учреждения, ТОСы, общественные организации, средства массовой информации и инициативные группы жителей города. Заявки принимаются на адрес электронной почты: vooppgo@mail.ru.Мероприятие пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: с соблюдением социальной дистанции, участникам будут предоставлены средства индивидуальной защиты и антисептики, будет организована термометрия.Экологическая акция «Чистая среда» становится ежегодной и более масштабной. Она проводится в целях популяризации, пропаганды и развития здорового образа жизни и любительского бега как массового вида спорта, также она направлена на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения парковых и зеленых зон города бытовыми отходами, необходимости бережного и ответственного отношения к природе. В 2019 году участие в акции приняло около 150 человек, было собрано более 1,5 тонны мусора.Организаторами акции стали управление по экологии и природопользованию администрации Перми, центральный парк развлечений им. Горького, городская Дума, пермское городское отделение ООО «Всероссийское общество охраны природы», департамент образования администрации Перми, региональный исполком ОНФ. Партнеры акции: филиал ООО «Нестле России в Перми» и фонд «Сибирская застава».