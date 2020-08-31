Во второй половине недели в Перми похолодает

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Сейчас в столице Прикамья 18 градусов, солнечно. Сегодня, 7 сентября, днем в Перми будет около 21°C.Завтра столбик термометра поднимется до 22°C, в среду, 9 сентября, воздух прогреется до 23°C. В четверг будет около 12°C. В пятницу ожидаются дожди, температура воздуха – около 15°C.