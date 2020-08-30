В Пермском крае зафиксировано 56 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 7 сентября за сутки в регионе, по официальным данным, выявлено 56 случаев коронавируса, общее количество достигло 8275.
Выписаны из больниц 37 человек, всего выздоровел 5761 прикамец.
В России за сутки подтверждено 5185 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 030 690.
Выписаны из больниц 37 человек, всего выздоровел 5761 прикамец.
В России за сутки подтверждено 5185 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 1 030 690.
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