В Прикамье подтверждено 59 случаев коронавируса

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На 6 сентября за сутки, по официальным данным, в Пермском крае выявлено 59 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 8219. Ежесуточный прирост – 0,7%, коэффициент распространения болезни – 1.Выписаны 12 человек, всего выздоровели 5724 прикамца. Один инфицированный умер – причиной стал коронавирус.Среди новых заболевших 40 человек лечатся в больницах, 19 – на дому. 59 человек – это 35 женщин, 22 мужчины, два ребенка. По возрастному составу: 18 человек младше 45, 24 человека – 45-65 лет, 15 человек – старше 65 лет.В России за сутки зафиксировано 5195 случаев COVID-19, из них 620 – в Москве. Общее количество инфицированных в стране достигло 1 025 505.