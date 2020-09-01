В международном аэропорту «Пермь» завершился монтаж телетрапов

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На этой неделе рабочие завершили монтаж телетрапов на территории международного аэропорта «Пермь». Все 5 рукавов были смонтированы, как и планировалось, в течение месяца. 4 сентября персонал службы организации пассажирских перевозок аэропорта прошел обучение по работе с телетрапами, сотрудники получили соответствующие сертификаты. Также проведены испытания самих телетрапов – проверена их работоспособность. Следующим этапом станет запуск рукавов в эксплуатацию – это станет возможным после завершения первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры.Монтаж всех пяти рукавов марки «Тиссен Крупп» начался в августе и, по поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, производился одновременно. Они прикреплены к галереям аэровокзала: по два к боковым и один к центральной. Напомним, в августе глава региона лично проинспектировал ход работ на объекте. Он отметил, что первые пассажиры должны пройти по телетрапам уже в сентябре.По словам технического директора АО «Международный аэропорт «Пермь» Дмитрия Будрина, сегодня генеральный подрядчик реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта, компания «СтройТрансГаз», почти завершил работы по обустройству перрона, стоянки воздушных судов и рулежной дорожки С. «Бетонные работы завершены. Осталось лишь дорезать бетон (по технологии он нарезается на квадраты), загерметизировать швы и нанести разметку. После аэропорт будет получать временное разрешение на эксплуатацию объекта от Росавиации. Тогда же первые самолеты смогут подойти к телетрапам. Пока рассчитываем на середину сентября», – отметил Дмитрий Будрин.После завершения первого этапа реконструкции инфраструктуры начнется второй этап. Он включает укрепление взлетно-посадочной полосы, что позволит пермскому аэропорту принимать самолеты любого класса и расширит возможности авиасообщения. По словам Дмитрия Махонина, благодаря реализации второго этапа Прикамье может стать площадкой для крупных международных мероприятий в сфере культуры и спорта.