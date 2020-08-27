Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 0,7%

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8102. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 3 сентября – 1).Из 60 новых инфицированных – 16 мужчин, 44 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. При этом, как отмечает Роспотребнадзор, в Прикамье растет число заболевших старшего поколения (старше 55 лет). Таких жителей за последние сутки 38 человек (это более 60%). Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.