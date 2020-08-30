В Пермском крае выявлено 60 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 4 сентября за сутки в Прикамье, по официальным данным, зафиксировано 60 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 8102.
Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 5665 прикамцев. Два человека умерли – причиной смерти стал COVID-19.
В России за сутки подтверждено 5110 случаев коронавируса, всего их стало 1 015 105.
Выписаны из больниц 42 человека, всего выздоровели 5665 прикамцев. Два человека умерли – причиной смерти стал COVID-19.
В России за сутки подтверждено 5110 случаев коронавируса, всего их стало 1 015 105.
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