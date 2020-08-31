В выходные в Перми немного потеплеет

12.44 Пятница, 4 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, пасмурно. Сегодня, 4 сентября, днем в Перми будет около 14°C.

Завтра ожидается ясная погода, столбик термометра поднимется до 17°C. В воскресенье, 6 сентября, днем будет около 15°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается 17°C.
© Вечерние ведомости
1 сентября в Екатеринбурге потеплеет почти до 30 градусов
31 августа 2020
На Средний Урал идёт тёплое, но местами дождливое начало недели
30 августа 2020
На Средний Урал идёт потепление до +29 ° С
26 августа 2020
Последние дни августа в Свердловской области будут теплыми
28 августа 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Пермский детский сад «Академика» стал лучшим среди социальных объектов

Эксперты строительной отрасли высоко оценили работу застройщика ГК «КОРТРОС»
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:38 К 300-летию Перми для ребят «Уральского подворья» построят спортзал
17:34 Определены подрядчики для проведения технического обследования двух пермских долгостроев
17:29 В Прикамье проводится проверка по факту смерти ребенка на борту самолета
17:10 В Пермском крае по нацпроекту отремонтирован участок дороги Пермь – Усть-Качка
17:06 С 1 сентября запущен сайт Электронной пермской образовательной системы
13:40 В Перми введен в эксплуатацию новый дом для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот
13:35 Пермский театр вручит 1500 сертификатов медикам, работающим с COVID-19
13:24 В туристическом центре «Губаха» завершается установка нового кресельного подъемника
13:06 Ежесуточный прирост больных в Прикамье – 0,7%
13:01 Переезжающие из аварийки жители Прикамья смогут выбрать более комфортное жилье
12:56 В Пермском крае выявлено 60 случаев COVID-19
12:44 В выходные в Перми немного потеплеет
10:58 Центр ПЭТ-диагностики поможет продлевать жизни пермяков
18:49 Созданное в Перми международное молодежное объединение провело вторую онлайн-конференцию
18:43 В Белой гостиной Пермской городской Думы открылась выставка, посвященная 75-летию Победы и окончанию Второй Мировой войны
18:36 Седьмой городской открытый форум «Пермь – Восток» будет посвящен Японии
16:01 Благодаря федеральной поддержке будет благоустроена набережная в Чайковском
14:53 Получить цифровую карту жители Прикамья смогут через «Управляем вместе»
13:59 Пермь примет фестиваль «Театральная Россия»
13:41 Среди заболевших коронавирусом в Прикамье лишь 4 человека младше 45 лет
13:37 Благодаря нацпроекту «Культура» на поддержку 10 творческих коллективов Прикамья направлен 1 миллион рублей
Все новости
16:28 Генсек НАТО потребовал от России раскрыть ОЗХО информацию о программе «Новичок»
16:16 Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай для США опаснее России
16:12 В Красноярском крае ФСБ задержала планировавшего взрыв в школе подростка
16:05 В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу РФ
15:57 Собянин сообщил Путину, что сделал себе прививку от коронавируса
13:35 В ФСБ заявили о задержании 13 россиян, планировавших атаки на учебные заведения
13:10 Собянин сообщил об осложнении ситуации с коронавирусом осенью в Москве
13:06 iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном
13:00 Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века на 40 млн человек
12:51 Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет
12:45 Светлана Тихановская уверена, что акции протеста в Белоруссии не прекратятся
12:16 В Тбилиси пообещали поднять грузинский флаг над российской военной базой в Южной Осетии
12:09 По данным СМИ, Евросоюз не станет вводить санкции против Лукашенко
11:59 Трамп заявил, что если США наладят отношения с Россией, то это будет хорошо
11:46 Цены на овсянку в России достигли исторического максимума
11:38 Сборная России по футболу победила сербов в матче первого тура Лиги наций
10:40 В Приморье во время тайфуна «Майсак» пострадали 55 человек
10:16 Японцев возмутили архивные фотографии Курильских островов
10:01 В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального
09:25 Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
16:06 Российские военные корабли направились на помощь танкеру в Индийском океане
Новости России и мира
13:16
4/09
 Уголовное дело бизнесмена Александра Фрибуса снова вернули в прокуратуру
19:52
3/09
 Мэр Среднеуральска встал на защиту предприятия, заливающего окрестности нечистотами
12:34
3/09
 Еще 121 свердловчанин заболел коронавирусом
19:12
2/09
 Прокурор Свердловской области заинтересовался ситуацией с экологическим бедствием под Екатеринбургом
12:45
2/09
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
19:33
1/09
 Оперативники ОБОП ищут новых пострадавших от рук спортсменов, устроивших передел похоронного рынка в Сысерти
12:42
1/09
 В России COVID-19 обнаружен у миллиона человек
12:38
1/09
 В Свердловской области обнаружили ещё 117 случаев COVID-19
23:57
31/08
 В УМВД России по Екатеринбургу назначили нового начальника ОП № 11
14:39
31/08
 Актер Михаил Ефремов обратился к суду с «последним желанием»
09:35
31/08
 Чиновники Берёзовского могут закрыть только что открытый депутатом Госдумы Центр защиты прав граждан
13:04
30/08
 В России COVID-19 заразились свыше 990 тысяч человек
12:48
30/08
 Ещё у 120 свердловчан обнаружили коронавирус
19:49
29/08
 Женская акция солидарности проходит в Минске
12:49
29/08
 Более 40% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
10:44
29/08
 В Хабаровске прошел 50-й митинг в поддержку Фургала
12:38
28/08
 50% заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
11:33
28/08
 Полиция Первоуральска продолжает закрывать глаза на вывоз имущества с госпредприятия
22:26
27/08
 Начальника свердловского главка просят вмешаться в конфликт вокруг уникального госпредприятия
16:52
27/08
 В Нижнем Тагиле изъяли партию спирта, реализуемого под видом антисептика
13:09
27/08
 Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,8%
Все новости