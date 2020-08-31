В выходные в Перми немного потеплеет

© Вечерние ведомости

Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, пасмурно. Сегодня, 4 сентября, днем в Перми будет около 14°C.Завтра ожидается ясная погода, столбик термометра поднимется до 17°C. В воскресенье, 6 сентября, днем будет около 15°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, ожидается 17°C.