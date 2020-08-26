Центр ПЭТ-диагностики поможет продлевать жизни пермяков

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3 сентября в Прикамье открылся первый в регионе Центр ядерной медицины. Проект реализован в формате государственно-частного партнерства между Пермским краем и компанией «МедИнвестГрупп». В новом центре жители Прикамья смогут бесплатно проходить высокоточную ПЭТ-диагностику, не отправляясь в другие регионы. По оценкам минздрава, новое оборудование для лучевой терапии позволит увеличить объемы онкопомощи в два раза.Врио губернатора подчеркнул, что Пермский край должен сделать рывок в развитии инфраструктуры, в том числе в системе здравоохранения. Раньше прикамцы были вынуждены ездить на исследования в Екатеринбург, сейчас такую диагностику можно делать в Перми – это поможет сократить время на постановку диагноза и раньше начать лечение, к тому же жители региона смогут экономить на дороге и проживании в других регионах, пояснил Дмитрий Махонин: «Новое оборудование поможет продлевать жизни – это наша конечная цель. При этом Центр полностью укомплектован пермскими врачами. Это очень важно – это значит, что квалификации выпускников пермских вузов и специалистов достаточно, чтобы работать на самом современном оборудовании. Это говорит о качестве образования».Открытие центра – пример эффективного партнерства с частными инвесторами. Президент «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов убежден, что услуги, оказываемые на новом оборудовании, точно будут востребованы жителями региона.В Центре ядерной медицины два подразделения: центр ПЭТ/КТ диагностики, расположенный на территории городской больницы им. М.А. Тверье, и центр лучевой терапии – на территории Пермского краевого онкологического диспансера).Жители Прикамья и соседних регионов смогут получить такую помощь в рамках ОМС.В центре лучевой терапии установлены два современных линейных ускорителя Halcyon v 2.0 производства компании Varian Medical Systems, здесь можно будет получить наиболее качественное лечение онкологических заболеваний. Компактный линейный ускоритель электронов нацелен на лечение таких онкологических заболеваний, как опухоли головного мозга, головы и шеи, рак молочной железы, легких, предстательной железы, злокачественные новообразования женской репродуктивной системы и пр. Центр способен принимать более 1400 пациентов в год. Это второй центр в заявленном МедИнвестГрупп проекте «100 линейных ускорителей».Центр ПЭТ/КТ диагностики «ПЭТ-Технолоджи» рассчитан на прием более 5 тысяч пациентов в год. Здесь также установлен МРТ экспертного класса для первичной диагностики.Главный врач Центра Глеб Таранов отметил, что на первом этапе ПЭТ-диагностику смогут проходить до 12 пациентов в смену. Он рассказал, как аппарат позитронно-эмиссионной томографии помогает выявить опухоль и ее метастазы в организме: то, что быстро растет, потребляет много энергии, а основным источником энергии является глюкоза. «Пометив» глюкозу, для чего вводится специальный препарат, врачи могут найти опухоль. «Во время процедуры мы получаем два изображения: компьютерного томографа и аппарата ПЭТ, – пояснил Глеб Таранов. – Они накладываются друг на друга, и градиентом цвета выделяются наиболее яркие части: то, что накопило глюкозы больше всего, это либо опухоль, либо ее метастазы».В Пермском крае ежегодно выявляют около 10 тысяч новых случаев онкопатологий. При этом к 2024 году смертность от онкозаболеваний в Прикамье необходимо снизить до 185 случаев на 100 тысяч человек. Сейчас в крае от таких заболеваний умирает 197 человек на 100 тысяч населения.