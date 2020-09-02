Созданное в Перми международное молодежное объединение провело вторую онлайн-конференцию

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Серия таких мероприятий проводится в рамках Международного проектного конгресса, в который входят молодежные организации и молодые лидеры из России, Венесуэлы, Китая, Азербайджана и Белоруссии. Вторая онлайн-конференция была приурочена к дате окончания Второй мировой войны. Напомним, что конгресс начал свою работу с дискуссии о молодёжном сотрудничестве в сохранении исторической памяти, а также стал площадкой для совместной работы в самых разных направлениях.Тема конференции – коллаборационизм. Приурочено обсуждение ко 2 сентября - дню окончания Второй мировой войны. Инициатором дискуссии на эту тему выступила азербайджанская сторона. На площадке Ассоциации русской молодежи Азербайджана были представлены доклады о проблеме героизации пособников фашизма: в частности, экс-директор Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана, историк Фархад Мамедов раскрыл проблематику героизации нацизма в Закавказье. А представители русских этнических организаций Азербайджана Сергей Данилов и Анастасия Лаврина презентовали серию проектов по сохранению исторической памяти, которые странам-участникам предложено реализовать совместно.Белорусский Республиканский Союз Молодежи представил доклады о фальсификации истории и борьбе с оправданием коллаборационизма в Бресте и Витебске. Руководитель Брестского БРСМ Юрий Сегенюк выразил надежду, что после пандемии запланированный в МПК визит делегации молодых пермских историков в Брестскую крепость все-таки состоится.Представители пермской молодежи также выступили на конференции. Депутат Пермской городской думы Илья Лисняк рассказал о серии провокаций к юбилею Великой Победы, реализованных злоумышленниками через сайты «Бессмертный полк» и «Банк памяти», в которых засветились участники из разных городов, в том числе из Перми. Депутат отметил, что пермские следственные органы раньше других регионов провели необходимые мероприятия и довели дело до суда.«Андрей Власов, Андрей Шкуро, Бронислав Каминский и все другие коллаборационисты не должны иметь ни малейшего шанса на героизацию, а провокации должны пресекаться на корню. К счастью, российское законодательство регулирует такие действия статьей 354 УК РФ «Реабилитация нацизма». При этом приговор по пермскому инциденту показывает, что наказание применяется адекватное и не чрезмерное: первый осужденный получил 200 часов обязательных работ», – рассказал Илья Лисняк.В то же время председатель Пермского молодежного центра Михаил Нецветаев отметил, что деятельность Международного проектного конгресса не должна ограничиваться исключительно темой юбилея Победы. «У нас есть целый ряд успешных кейсов, переросших из региональной инициативы в федеральные или даже международные проекты. Сразу после окончания пандемии предлагаю провести в Перми учредительное собрание с участием представителей всех пяти стран и сформировать систему обмена социально значимыми проектами», – подчеркнул Михаил Нецветаев.Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отметил, что муниципалитет поддерживает все молодежные инициативы: «Любое общение молодежи с разных стран остается только приветствовать. Растут дружеские отношения, нет противостояния между молодежью разных стран. Важно, что именно пермская молодежь была инициатором – они провели первую конференцию. Всё очень демократично: каждый раз конференцию проводит одна из стран, они определяют общую тему и кто будет организатором».