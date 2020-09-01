Пермь примет фестиваль «Театральная Россия»

© Вечерние ведомости

11 сентября в Перми на эспланаде состоится openair-фестиваль «Театральная Россия» с участием ведущих российских театров. Проведение мероприятия согласовано Роспотребнадзором по Пермскому краю и будет проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.Новый формат фестиваля offline позволит органично соединять живые выступления театральных коллективов перед зрителями на сцене с современными технологическими решениями - видеотрансляциями спектаклей национальных театров. На двух больших экранах перед Пермским академическим Театром-Театром зрителям покажут фрагменты спектаклей одиннадцати театров России. Еще три творческих коллектива - Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» - выступят перед пермскими зрителями вживую прямо на площади.«Это удивительный проект, который организован именно для поддержки зрителей – самых главных действующих лиц в театре, - рассказала модератор фестиваля, председатель комиссии по культуре Общественной палаты ЦФО, президент Благотворительного Фонда социальных инициатив «Мир и гармония», генеральный продюсер проекта «Театральная Россия» Эльмира Щербакова. - Мы начинаем новую историю «Театральной России» с выхода к людям и изменения формата на offline. Все это делается для того, чтобы зритель, несмотря на временные сложности с пандемией, смог быстрее вернуться в театр, и мы снова задышали полной грудью жизнью театрального искусства!»Город Пермь выбран местом фестиваля не случайно: традиция проведения в крае openair-мероприятий насчитывает уже около десяти лет. Эспланада перед Пермским академическим Театром-Театром позволит обеспечить соблюдение всех необходимых норм санитарно-эпидемиологической безопасности.Театрами-партнерами фестиваля выступили: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Московский академический театр имени Маяковского, МХАТ имени М. Горького, Московский драматический Театр «Модерн», Московский академический детский музыкальный театр имени Сац, Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова, Костромской областной театр кукол, Российский театр драмы имени Ф. Волкова, Казанский театр им. Качалова, Липецкий академический театр драмы им. Толстого, МОГТЮЗ.В рамках openair-фестиваля «Театральная Россия» режиссёры, актеры, художественные руководители ведущих российских театров представят отрывки из киноверсий культовых спектаклей по произведениям классиков и современников. Вечером «Театральная Россия» передаст эстафету фестивалю уличных театров «Флюгер», который начнется на площади в 17.00.Праздник современного театрального искусства, который объединит вместе взрослых жителей Перми, молодежь и самых маленьких зрителей, можно будет увидеть 11 сентября 2020 года с 14.00 до 18.00 в online трансляции на интернет-портале Культура.рф, официальной странице социальной сети «Одноклассники», а также на ресурсах ОТР и ТАСС.Фестиваль пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм. При подготовке мероприятия учитываются рекомендации Роспотребнадзора для мероприятий, проводимых на открытом пространстве. Все сотрудники проекта будут работать в средствах индивидуальной защиты (масках и перчатках), на площадках фестиваля будут расположены санитайзеры и нанесена разметка для безопасной социальной дистанции.