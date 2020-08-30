В Прикамье зафиксировано 59 случаев коронавируса

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На 3 сентября за сутки в Пермском крае выявлено 59 случаев COVID-19, всего их стало 8042.Выписаны 43 человека, всего выздоровели 5623 прикамца. Трое инфицированных умерли – все от сопутствующих заболеваний.В России за сутки подтверждено 4995 случаев коронавируса, общее количество инфицированных достигло 1 009 995.