Дмитрий Махонин призвал жителей Пермского края поставить прививки от гриппа
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2 сентября на заседании правительства врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил минздраву держать на особом контроле ход прививочной кампании, а также в ежедневном режиме докладывать о ее результатах.
«Сейчас нам необходимо еще бережнее относиться к своему здоровью, поэтому призываю всех сделать прививку от гриппа. Обязательно в ближайшие дни сам пройду вакцинацию», – заявил Дмитрий Махонин и призвал жителей региона и членов правительства присоединиться и поставить прививку.
В этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края (1,5 млн человек). Первая партия вакцины уже поступила, за понедельник и вторник привиты 5 тыс. человек. Для того чтобы не допустить массового скопления людей в поликлиниках, специальные пункты для вакцинации будут открыты в крупных торговых центрах в территориях региона.
«Сейчас нам необходимо еще бережнее относиться к своему здоровью, поэтому призываю всех сделать прививку от гриппа. Обязательно в ближайшие дни сам пройду вакцинацию», – заявил Дмитрий Махонин и призвал жителей региона и членов правительства присоединиться и поставить прививку.
В этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края (1,5 млн человек). Первая партия вакцины уже поступила, за понедельник и вторник привиты 5 тыс. человек. Для того чтобы не допустить массового скопления людей в поликлиниках, специальные пункты для вакцинации будут открыты в крупных торговых центрах в территориях региона.
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