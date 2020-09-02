Пожилых прикамцев призывают соблюдать режим самоизоляции

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Сегодня, 2 сентября, на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначил, что тенденция по снижению заболеваемости в Прикамье продолжается. Средненедельный показатель снизился на 5%.«При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 лет, 24% – старше 65 лет. Наиболее высокие показатели заболеваемости у пожилых людей. На прошлой неделе 33% заболевших – 50-64 года, 35% – старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Из них в 17% случаев выявлены контакты заболевших в ближнем окружении, 62% инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом», – обозначил глава Роспотребнадзора по Пермскому краю.В связи с этим оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября.Кроме того, до 20 сентября продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.На оперштабе Виталий Костарев отдельно остановился на вопросе увеличения подвижного состава общественного транспорта. По его словам, с началом учебного года пассажиров стало больше, поэтому по возможности необходимо вывести на рейсы больше автобусов и трамваев, чтобы не допускать давки в транспорте.Врио губернатора региона Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу и городским властям проработать вопрос по выводу на линии дополнительных единиц транспорта, а также усилить обработку салонов дезинфицирующими средствами на конечных остановках.Напомним, для снижения уровня заболеваемости в Пермском крае продолжают действовать правила соблюдения необходимых мер безопасности: ношение масок и перчаток, социальное дистанцирование. Жителям края рекомендуется мыть руки, пользоваться антисептиками, исключить посещение мест массового скопления людей.