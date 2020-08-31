COVID-19 выявлен у жителей 15 территорий Прикамья

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По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (41). Три случая зафиксировано в Березниках, по два инфицированных выявлено в Кудымкаре, Пермском районе и в Лысьве. По одному - в Бардымском округе, Губахе, Добрянке, Кишерти, Краснокамске, Кунгурском районе, Октябрьском, Осе, Оханске и Чердыни.Всего в Пермском крае выявлено 7983 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.