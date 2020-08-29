Оперштаб: Пермский планетарий возобновляет работу

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Сегодня, 2 сентября, оперштаб по борьбе с коронавирусом под руководством врио губернатора региона Дмитрия Махонина разрешил возобновление работы со зрителями Пермского планетария при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.В соответствии с требованиями безопасности Роспотребнадзора, посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим. Количество зрителей каждого мероприятия – не более 50% от общей вместимости зрительного зала. Кроме того, при условии соблюдения противоэпидемических требований, разрешены групповые занятия – при численности участников не более 10 человек.Также оперштаб обсудил возможность возобновления деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении: в соответствии с рекомендациями Росгосцирка, он готовится открыть свои двери 1 октября. Министерству культуры Пермского края дано поручение содействовать в подготовке цирка к открытию, в том числе, в части расширения продаж билетов онлайн.Напоминаем, с 1 сентября разрешена работа театров, концертных организаций, кинотеатров и домов культуры – при условии организации социального дистанцирования и использования зрителями средств индивидуальной защиты.Массовые мероприятия на открытых пространствах могут быть проведены исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м (но не более 400 человек одновременно) и только после согласования с исполнительными органами государственной власти и государственным органом Пермского края, с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора.