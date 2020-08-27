В Прикамье провели свыше 450 тысяч тестов на COVID-19
Пермский край: новости дня
По данным на 2 сентября, в Пермском крае проведено 457 882 исследования на коронавирус. Тестирование прошли свыше 400 тыс. человек. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом рассказала министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова.
За последнюю неделю в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19.
Напомним, тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава Прикамья: краевом центре по борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
По данным Управления Роспотребнадзора, частными клиниками региона проведено уже более 86,7 тыс. тестов на антитела (метод ИФА). У 7,5% жителей есть иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае составляет 307,1 на 100 тыс. населения – 74 ранговое место по РФ. Регион показывает высокий уровень тестирования на 100 тыс. человек в сутки. При норме 110 тестов, на 2 сентября проведено 130 тестов на 100 тыс. человек.
По данным федерального Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено свыше 37,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 275 тыс. тестов на COVID-19.
За последнюю неделю в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19.
Напомним, тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава Прикамья: краевом центре по борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.
По данным Управления Роспотребнадзора, частными клиниками региона проведено уже более 86,7 тыс. тестов на антитела (метод ИФА). У 7,5% жителей есть иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае составляет 307,1 на 100 тыс. населения – 74 ранговое место по РФ. Регион показывает высокий уровень тестирования на 100 тыс. человек в сутки. При норме 110 тестов, на 2 сентября проведено 130 тестов на 100 тыс. человек.
По данным федерального Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено свыше 37,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 275 тыс. тестов на COVID-19.
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