В школах Перми усилены меры безопасности

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Для профилактики распространения коронавируса и с целью соблюдения требований Роспотребнадзора все пермские школы обеспечили строгое соблюдение санитарных норм и термометрию при входе в здание школы.Порядка 127 тысяч школьников приступили к очным занятиям после длительного периода дистанционного обучения и летних каникул. В связи с организацией бесконтактного измерения температуры всем учащимся при входе в некоторые школы в первый учебный день наблюдалось скопление детей. Руководством департамента образования администрации Перми тщательно изучена ситуация первого учебного дня и приняты меры по недопущению образования очереди при входе. В частности, в школах открыты дополнительные входы. Ситуация с организацией термометрии, как и других мер санитарной безопасности, находится под строгим контролем департамента образования. Если у родителей есть вопросы по этой теме, то можно обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50.Стоит отметить, что с 1 сентября и до конца календарного года для родителей вводится режим ограничения посещения школ. А по требованию Роспотребнадзора уроки будут проходить в режиме максимальной разобщенности с целью минимизации пересечений учеников из разных классов друг с другом. Для этого решено, в частности, уроки в параллелях начинать в разное время.Кроме того, большинство уроков для каждого класса будет проводиться в одном помещении. Исключение составят лабораторные занятия по химии и физике. Однако в начале учебного года и по этим предметам будут проводиться теоретические занятия. А уроки физкультуры, пока позволяют погодные условия, будут проводиться на свежем воздухе. При проведении физкультуры в спортзале будет обеспечена влажная уборка после каждого занятия.В школах предусмотрена регулярная обработка поверхностей, проветривание, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов. Перед началом учебного года проведена очистка вентиляционных систем и генеральная уборка с дезсредствами.При этом использование средств индивидуальной защиты (масок) не является обязательным для педагогов и учащихся. Соблюдать масочный режим в обязательном порядке необходимо сотрудникам пищеблоков, а техническому персоналу школ – настоятельно рекомендовано.Медработники школ предупреждены о необходимости внимательно следить за самочувствием учащихся и реагировать на недомогания, включая привычные грипп, кишечное расстройство, ОРВИ.