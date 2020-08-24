К 300-летию Перми во всем городе может появиться «умное освещение»

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Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с вице-президентом – директором макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергеем Гусевым, на которой обсудил вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры региона. На совещании стороны рассмотрели статус по программе устранения цифрового неравенства, развитие проекта фотовидеофиксации дорожных нарушений, цифровизацию медицинского сектора, предложения по реализации энергосервисных проектов.Напомним, одна из ключевых целей, которые поставил перед страной президент Владимир Путин, это масштабная цифровая трансформация. К 2030 году необходимо в 4 раза увеличить инвестиции в отечественное программное обеспечение, повысить цифровую зрелость, 95% услуг должны потребляться жителями онлайн и 97% домохозяйств должны быть подключены к интернету.По словам Дмитрия Махонина, благодаря поддержке федерации регион смог подключить большой объем населенных пунктов и социально значимых объектов к интернету. «Сегодня к интернету подключены все больницы, к концу 2021 года подключим все школы, – подчеркнул он. – Всего в Пермском крае реализуется более 60 проектов по цифровизации. Развитие, в том числе, интернет-связи позволяет нам внедрять цифровые технологии на транспорте, в образовании, строительстве, лесном и сельском хозяйстве, а также в сфере государственного управления – причем на основе цифровых решений отечественных технологических компаний».Врио губернатора Прикамья также отметил, что краевое правительство в предстоящий год рассматривает возможность заключения с компанией «Ростелеком» концессионного соглашения по проекту энергосбережения в Перми, для того чтобы к 300-летию в городе появилось «умное освещение». Проектом предусматривается замена всех существующих осветительных приборов на территории города (за исключением Комсомольского проспекта) на энергоэффективные, а также строительство 11 тыс. новых опор с осветительными приборами на неосвещенных территориях города (преимущественно территории ИЖС).«Кроме того, будем работать над уменьшением расходов на интернет и услуги связи государственного сегмента и бюджетных учреждений путем принятия единого тарифа для подключения всего государственного сектора и продолжение работ по установке видеонаблюдения в городе», – заключил Дмитрий Махонин.Сергей Гусев рассказал, что к настоящему времени компанией «Ростелеком» построено 700 тыс. км современных оптических линий связи и в городах, и в частном секторе Пермского края. Федеральный проект устранения цифрового неравенства в крае выполнен на 73% – более 30 тыс. жителей получили бесплатный интернет. «Такая сеть является цифровой базой, которая в условиях стремительного роста интернет-трафика позволяет пермякам гарантированно оставаться на связи, – общаться, работать и учиться дистанционно, получать государственные услуги», – отметил он.По его словам, каждое такое решение требует комплексного подхода. В свою очередь, «Ростелеком» готов предоставлять конечную услугу с использованием своих каналов связи, центров обработки данных, м2м-решений, платформ аналитики. «Выполнение контрактных обязательств «под ключ» обеспечивает прозрачную схему работы с четко прогнозируемыми операционными затратами, экономию до 30% бюджетных средств и контроль качества услуги для заказчика», – рассказал вице-президент «Ростелекома».Также в ходе рабочей встречи стороны обсудили возможности дальнейшей работы по обеспечению телекоммуникационными услугами предприятий и медицинских организаций Пермского края.