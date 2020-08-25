За первый день работы маршрута Краснокамск – Пермь на «Ласточке» проехали почти 2 тысячи пассажиров

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По итогам первого дня работы электропоездов «Ласточка» по маршруту Краснокамск – Пермь (через с. Оверята) на нем проехало 1993 пассажира. Это 52% от общего возможного количества пассажиров на всех 10 рейсах в день, сообщает краевой минтранс.Больше всего «Ласточки» были загружены на вечерних рейсах. Так, из Краснокамска рейсом в 17:02 воспользовалось 184 человека. Самым загруженным стал рейс в 15:00 – на нем из Краснокамска проехало 408 человек. Из Перми самыми многочисленными были поездки в 18:54 и 20:05 – 230 и 295 пассажиров соответственно. Самым малочисленным рейсом стала поездка в середине рабочего дня (15:12) из Перми в Краснокамск – 73 пассажира.Напомним, новый пригородный железнодорожный маршрут стартовал 1 сентября. Одними из первых пассажиров скоростного пригородного поезда со станции Краснокамск стали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Всего первый рейс перевез в Пермь 307 жителей Краснокамска.Подсчет пассажиропотока в «Ласточках» за первый день курсирования производили кассиры-контролеры с помощью ручных счетчиков, такие же используют в самолетах. Со 2 сентября всем пассажирам выдаются «нулевые» билеты. По ним также будет отслеживаться пассажиропоток электропоездов.Отметим, в первую неделю курсирования «Ласточек» проезд будет бесплатным. С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составит 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно будет приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус».Напомним, открытие движения пригородных электропоездов между Пермью и Краснокамском – первый этап совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края. В рамках проекта СвЖД отремонтировала свыше 8 км пути, усилила контактную сеть, оборудовала железнодорожный переезд на перегоне Оверята – Краснокамск. На станции Краснокамск было установлено дополнительное освещение, построена пассажирская платформа с ограждением и теневым навесом, благоустроена прилегающая территория.На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков и трех остановочных пунктов (Никитино, Шоссейная, Заводская). В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов. «Ласточки» по маршруту Пермь II – Краснокамск ежедневно курсируют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. «Ласточки» оборудованы комфортными креслами самолетного типа, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.