В Пермском крае подтверждено 60 случаев COVID-19
Пермский край: новости дня
На 2 сентября за сутки в Прикамье выявлено 60 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 7983.
Выписаны 43 человека, всего выздоровели 5580 прикамцев. Двое инфицированных умерли – причиной смерти стал не COVID-19.
В России за сутки зафиксировано 4952 случая коронавируса, из них 625 – в Москве. Общее количество заболевших в стране – 1 005 000.
Выписаны 43 человека, всего выздоровели 5580 прикамцев. Двое инфицированных умерли – причиной смерти стал не COVID-19.
В России за сутки зафиксировано 4952 случая коронавируса, из них 625 – в Москве. Общее количество заболевших в стране – 1 005 000.
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