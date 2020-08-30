В Пермском крае подтверждено 60 случаев COVID-19

12.48 Среда, 2 сентября 2020
Пермский край: новости дня
На 2 сентября за сутки в Прикамье выявлено 60 случаев коронавируса, всего с начала пандемии – 7983.

Выписаны 43 человека, всего выздоровели 5580 прикамцев. Двое инфицированных умерли – причиной смерти стал не COVID-19.

В России за сутки зафиксировано 4952 случая коронавируса, из них 625 – в Москве. Общее количество заболевших в стране – 1 005 000.
© Вечерние ведомости
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