COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (39). Три случая зафиксировано в Березниках, по два инфицированных выявлено в Чайковском, Лысьве и Нытве. По одному - в Бардымском округе, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, Добрянке, Горнозаводске, Кишерти, Краснокамске и Очере.
Всего в Пермском крае выявлено 7923 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (39). Три случая зафиксировано в Березниках, по два инфицированных выявлено в Чайковском, Лысьве и Нытве. По одному - в Бардымском округе, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, Добрянке, Горнозаводске, Кишерти, Краснокамске и Очере.
Всего в Пермском крае выявлено 7923 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
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