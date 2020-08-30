COVID-19 выявлен у жителей 14 территорий Прикамья

18.07 Вторник, 1 сентября 2020
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 57 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (39). Три случая зафиксировано в Березниках, по два инфицированных выявлено в Чайковском, Лысьве и Нытве. По одному - в Бардымском округе, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, Добрянке, Горнозаводске, Кишерти, Краснокамске и Очере.

Всего в Пермском крае выявлено 7923 случая заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.
© Вечерние ведомости
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