В Перми будет работать «Птичья школа»

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5 и 6 сентября детей с родителями, преподавателей, экскурсоводов и всех любителей природы приглашают на занятия «Птичьей школы». Экологи расскажут о видах птиц, местах их обитания и секретах удачных фотографий пернатых.На занятиях участники познакомятся с многообразием птиц Перми, узнают, какие места обитания в городе они выбирают, как определить вид по внешним признакам, а также научатся определять птиц по голосам. Также организаторы расскажут, как лучше наблюдать за птицами, фотографировать и вести их учет.Аудиторные занятия пройдут в «Доме Учителя» (улица Сибирская, 12) по расписанию:5 сентября – с 11:00 до 14:30, 6 сентября – с 11:00 до 14:30. В каждый из дней запланировано по 4 урока, разделенных перерывами и чайной паузой. При посещении мероприятий «Птичьей школы» обязательно нужно иметь с собой маску и сменную обувь.Занятия «Птичьей школы» направлены также на подготовку участников соревнований по спортивной орнитологии (бёрдингу), которые запланированы в очном формате с экспертами на 12 сентября.Пермское краевое отделение «Всероссийского общества охраны природы» реализует проект «Птичья школа» при поддержке Фонда президентских грантов и управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Основными информационными площадками проекта являются сообщества «ВКонтакте»: Бёрдинг в Перми https://vk.com/birdingperm и Общество охраны природы Пермь https://vk.com/pkovoop. Полная информация о мероприятиях занесена в афиши сообществ. Уточняющие вопросы можно задать Юлии Хохловой по телефону: 8-919-47-62-081.