В Перми пройдет гала-матч с участием легенд отечественного хоккея

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10 сентября в столице региона стартует суперфинал всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». В таком формате соревнования состоятся впервые за всю историю. Титулы сильнейших будут оспаривать 16 сильнейших команд мальчиков 9-10 лет.Поддержать команды приедут легендарные хоккеисты, среди которых олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Алексей Касатонов, Ильдар Мухометов, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Андрей Николишин, Александр Якушев, Борис Миронов и многие другие. Звезды мирового хоккея примут участие в гала-матче. Их соперником станет сборная ветеранов прикамского хоккея.«Состав сборной Пермского края еще формируется. Но уже известно, что за нашу команду сыграет знаменитая молотовская связка Александр Гулявцев - Николай Бардин, чемпион мира Виталий Атюшов. Подготовка к игре идет полным ходом. Тем более, команда звезд отечественного хоккея вступит в своем сильнейшем составе», - рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.Игра состоится в рамках церемонии открытия турнира «Золотая шайба», которая пройдет в УДС «Молот» и начнется в 19:00.Это будет первое крупное официальное мероприятие всероссийского масштаба после продолжительной паузы, связанной с пандемией COVID-19.