В Перми для детей и подростков пройдут архитектурные воркшопы

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С 2 по 6 сентября с 13:00 до 15:00 на территории Завода им. Шпагина состоится серия уникальных архитектурных воркшопов для детей и подростков. Они разработают проект развития улицы Крупской, создав модели и макеты объектов.Приглашенные эксперты расскажут участникам мероприятия о том, как создаются современные общественные пространства. Ребята узнают о новых направлениях в дизайне городской среды. Воркшопы пройдут с 2 по 6 сентября с 13:00 до 15:00 на территории Завода им. Шпагина (улица Советская, 1, строение Б, корпус «Цех 4»).– Архитектурный воркшоп станет одним из этапов реализации крупного проекта для улицы Крупской. В течение нескольких дней подростки под руководством профессионалов проведут исследование территории, изучат запросы жителей и бизнеса на этой территории. А затем они разработают проект развития улицы Крупской, создав для нее модели и макеты объектов, – рассказывает руководитель проекта «Улица Детства» Валерия Асафова.Жители города выступят в роли жюри. Они выберут лучшие проекты с помощью онлайн-голосования. Проекты представят на осеннем форуме Агентства социальных инициатив «Сильные идеи для нового времени» и реализуют на улице Крупской.Напомним, в этом году проект «Улица детства» стал победителем XXII конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» в номинации «Молодежь – будущее Перми» и вошел в финальный ТОП-20 конкурса «100 городских лидеров-2020», получив поддержку Агентства стратегических инициатив.