В Кировском районе Перми откроются городские ярмарки

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Жителей города приглашают приобрести товары местных производителей. Ярмарки пройдут с 2 по 4 сентября.В МКУ «Пермский центр бизнеса» рассказали, что городские ярмарки состоятся с 2 по 4 сентября по адресам: улица Ласьвинская, 18 и на пересечении улиц Маршала Рыбалко и Липатова. Работать площадки будут с 12:00 до 20:00.Здесь традиционно можно будет приобрести мясную продукцию, кондитерские изделия и мед, товары ручной работы.– Мы тщательно следим за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и методических рекомендаций Роспотребнадзора для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, – отмечают в ведомстве.По вопросам участия в ярмарках необходимо обращаться к менеджеру по организации Максиму Костенюку по телефону: 8-919-454-10-64.