В Прикамье продлили акцию «Цветы жизни»
Пермский край: новости дня
К началу сентября дарить жизнь вместо цветов решили более 24 тысяч школьников по всему Пермскому краю и за его пределами. 2 тысячи из них приняли это решение в последний день лета. Поэтому акция продлена до 9 сентября.
Все они подали заявку для участия в благотворительной акции «Цветы жизни» и отказались от большого количества букетов. Но были и те, кто огорчился, не успев подать заявку для участия. Помогать никогда не поздно, поэтому регистрация для участия в «Цветах жизни» продлена до 9 сентября. Каждый может зарегистрироваться на сайте фонда «Дедморозим», получить памятные сувениры и сделать пожертвование на помощь тяжелобольным детям.
Символика акции «Цветы жизни» в этом году — это значки для каждого участника, благодарность и открытка для учителя. Зарегистрироваться и получить атрибутику можно в штабе «Дедморозим» до 9 сентября. Выдача сувениров ведётся с 14:00 до 17:00 по будним дням. Участников просят приходить за сувенирами в медицинской маске и попросить другого человека забрать сувениры, если чувствуете симптомы ОРВИ.
Кроме сувениров участники «Цветов жизни» получают ссылку для скачивания видео «Как помогать, если ты школьник?». Его можно включить на классном часе, посвящённом благотворительности и добрым делам. Организаторы надеются, что такой разговор подтолкнёт ребят и взрослых к совершению чудес в течение учебного года.
Пандемия показала, как важно поддерживать друг друга, даже если нельзя быть рядом. Участники акции «Цветы жизни» помогут сотне детей из Пермского края, живущих на изоляции многие годы из-за тяжёлых болезней. Годовой запас оборудования и расходных материалов для Службы качества жизни, которая ежедневно сопровождает этих ребят, обходится в 5 миллионов рублей. Вклад каждого участника акции станет частью этой большой помощи.
Подробнее об акции «Цветы жизни» можно узнать на сайте и по телефону горячей линии (342)270 08 70.
Все они подали заявку для участия в благотворительной акции «Цветы жизни» и отказались от большого количества букетов. Но были и те, кто огорчился, не успев подать заявку для участия. Помогать никогда не поздно, поэтому регистрация для участия в «Цветах жизни» продлена до 9 сентября. Каждый может зарегистрироваться на сайте фонда «Дедморозим», получить памятные сувениры и сделать пожертвование на помощь тяжелобольным детям.
Символика акции «Цветы жизни» в этом году — это значки для каждого участника, благодарность и открытка для учителя. Зарегистрироваться и получить атрибутику можно в штабе «Дедморозим» до 9 сентября. Выдача сувениров ведётся с 14:00 до 17:00 по будним дням. Участников просят приходить за сувенирами в медицинской маске и попросить другого человека забрать сувениры, если чувствуете симптомы ОРВИ.
Кроме сувениров участники «Цветов жизни» получают ссылку для скачивания видео «Как помогать, если ты школьник?». Его можно включить на классном часе, посвящённом благотворительности и добрым делам. Организаторы надеются, что такой разговор подтолкнёт ребят и взрослых к совершению чудес в течение учебного года.
Пандемия показала, как важно поддерживать друг друга, даже если нельзя быть рядом. Участники акции «Цветы жизни» помогут сотне детей из Пермского края, живущих на изоляции многие годы из-за тяжёлых болезней. Годовой запас оборудования и расходных материалов для Службы качества жизни, которая ежедневно сопровождает этих ребят, обходится в 5 миллионов рублей. Вклад каждого участника акции станет частью этой большой помощи.
Подробнее об акции «Цветы жизни» можно узнать на сайте и по телефону горячей линии (342)270 08 70.
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