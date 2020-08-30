Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 0,7%

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7923. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 31 августа – 0,9).Из 57 новых инфицированных – 26 мужчин, 30 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.На 1 сентября новых летальных исходов не зарегистрировано. Всего в Пермском крае зафиксировано 215 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.