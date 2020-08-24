Оператором гостиничного комплекса на ул. Окулова в Перми станет международная сеть отелей Hilton

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Инициатор инвестпроекта по развитию площадки по ул. Окулова, 14 в Перми – ООО «Аквавита» – привлек к управлению гостиничным комплексом одну из крупнейших сетей в сфере гостеприимства – международный бренд Hilton, подписав соответствующее соглашение. По словам генерального директора «УДС-Групп» Алексея Чулкина, в нем отражены основные коммерческие условия будущего сотрудничества. «Следующим этапом будет подписание договора франшизы на бренд Hampton by Hilton, входящего в портфолио Hilton», – подчеркнул он.Кроме того, компания «Аквавита» провела конкурсные процедуры, в результате которых выбрано архитектурное бюро, которое будет заниматься проектированием объекта. Им стала компания R1, которая входит в группу Twelve Architects corp. и успешно работает на российском и европейском рынках. Архитекторы R1 уже приступили к проектированию объекта.Отметим, в декабре 2019 года на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата, который проходит под председательством главы региона, проекту по строительству гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14, реализуемому ООО «Аквавита», был присвоен статус «приоритетного инвестиционного проекта» региона.Инвестиции в проект составят более 1,5 млрд руб. собственных и заемных средств. В настоящее время Агентство инвестиционного развития Пермского края совместно с инвестором проводит работу по выбору наиболее подходящего варианта льготного кредитования.В составе гостиничного комплекса планируется строительство гостиницы «4 звезды» на 130 номеров, конференц-залов, ресторана, фитнес-зала, а также площадей для размещения ритейла, офисов, террасы, паркинга. Строительство гостиничного комплекса должно завершиться в 2023 году.Напомним, в минувшую пятницу на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» врио губернатора региона Дмитрий Махонин представил планы развития внутреннего туризма в Пермском крае заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Чернышенко. Дмитрий Махонин отметил, что в регионе реализуются несколько крупных инвестпроектов в сфере гостеприимства, в том числе строятся многофункциональные комплексы с гостиницей уровня 4-5 звезд. По словам Дмитрия Чернышенко, культурно-исторический потенциал Пермского края позволяет серьезно развивать разные туристические направления. Заместитель председателя Правительства РФ также отметил, что готов оказывать разностороннюю поддержку региону в реализации масштабных проектов, направленных на развитие внутреннего туризма в Прикамье.