Трасса Пермского марафона пройдет по центральным улицам города
Пермский край: новости дня
Организаторы марафона напоминают участникам, как будут проходить трассы забегов на разных дистанциях.
Трасса Пермского марафона сертифицирована сроком на 5 лет. Это значит, что в случае установления рекорда данный результат будет официально признан спортивным сообществом. Таким образом, любой участник Пермского марафона сможет войти в историю.
Обращаем внимание, что для соблюдения требований безопасности количество участников в этом году сокращено до 7,8 тысячи. При этом старты будут распределены по времени, а детский забег пройдет накануне.
Так, 5 сентября свою дистанцию в 1 км пробегут дети до 8 лет. Участников будут ждать в стартовом городке в 12:00. Выдача стартовых пакетов для них пройдет в этот день с 08:00 до 12:45 на площадки у «Сцены Молот». Трасса самой маленькой дистанции будет проходить по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Борчанинова и обратно.
Основные забеги пройдут 6 сентября. Старт участников дистанции 10 км будет дан в 09:00. Их трасса пройдет по улице Ленина от Театра-Театра, далее по улице Сибирской с разворотом на пересечении с улицей Краснова, далее вновь по улице Ленина с разворотом на улице Клименко, повернув на улицу Сибирскую, предстоит добежать до улицы Монастырской, пробежать по верхней набережной Камы до улицы Окулова, по улице Осинской вернуться на улицу Монастырскую, далее пробежать по улице Сибирской и вернуться по улице Ленина до Театра-Театра.
В 09:20 стартует заезд на колясках на дистанцию в 200 метров. Участникам предстоит стартовать также от Театра-Театра по улице Ленина и развернуться, не доезжая до улицы Борчанинова.
В 10:30 старт будет дан спортсменам на 21 км и 42,195 км. Их трасса будет аналогична той, что побегут участники забега на 10 км, однако разворот на улице Сибирской будет чуть выше улицы Краснова – не добегая спортивной школы «Орленок». Два таких круга предстоит сделать полумарафонцам, четыре – марафонцам.
Участники дистанции 5 км выйдут на старт в 15:00. Их трасса пройдет по улице Ленина, далее по улице Сибирской с разворотом чуть выше улицы Пушкина и обратно по этим же улицам до Театра-Театра.
Любители здорового образа жизни выйдут на дистанцию в 3 км в 16:00. Их забег пройдет по улице Ленина, Комсомольскому проспекту с разворотом на улице Пермская и обратно к Театру-Театру.
На текущий момент на разные дистанции Пермского марафона регистрацию прошли 6,7 тысячи человек из Перми и Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Владимирской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской и других областей, Краснодарского края, Чувашской республики, Крыма и других территорий России. Присоединиться к ним можно на портале умный-спорт.рф или на сайте Пермского марафона.
Трасса Пермского марафона сертифицирована сроком на 5 лет. Это значит, что в случае установления рекорда данный результат будет официально признан спортивным сообществом. Таким образом, любой участник Пермского марафона сможет войти в историю.
Обращаем внимание, что для соблюдения требований безопасности количество участников в этом году сокращено до 7,8 тысячи. При этом старты будут распределены по времени, а детский забег пройдет накануне.
Так, 5 сентября свою дистанцию в 1 км пробегут дети до 8 лет. Участников будут ждать в стартовом городке в 12:00. Выдача стартовых пакетов для них пройдет в этот день с 08:00 до 12:45 на площадки у «Сцены Молот». Трасса самой маленькой дистанции будет проходить по улице Ленина от Театра-Театра до улицы Борчанинова и обратно.
Основные забеги пройдут 6 сентября. Старт участников дистанции 10 км будет дан в 09:00. Их трасса пройдет по улице Ленина от Театра-Театра, далее по улице Сибирской с разворотом на пересечении с улицей Краснова, далее вновь по улице Ленина с разворотом на улице Клименко, повернув на улицу Сибирскую, предстоит добежать до улицы Монастырской, пробежать по верхней набережной Камы до улицы Окулова, по улице Осинской вернуться на улицу Монастырскую, далее пробежать по улице Сибирской и вернуться по улице Ленина до Театра-Театра.
В 09:20 стартует заезд на колясках на дистанцию в 200 метров. Участникам предстоит стартовать также от Театра-Театра по улице Ленина и развернуться, не доезжая до улицы Борчанинова.
В 10:30 старт будет дан спортсменам на 21 км и 42,195 км. Их трасса будет аналогична той, что побегут участники забега на 10 км, однако разворот на улице Сибирской будет чуть выше улицы Краснова – не добегая спортивной школы «Орленок». Два таких круга предстоит сделать полумарафонцам, четыре – марафонцам.
Участники дистанции 5 км выйдут на старт в 15:00. Их трасса пройдет по улице Ленина, далее по улице Сибирской с разворотом чуть выше улицы Пушкина и обратно по этим же улицам до Театра-Театра.
Любители здорового образа жизни выйдут на дистанцию в 3 км в 16:00. Их забег пройдет по улице Ленина, Комсомольскому проспекту с разворотом на улице Пермская и обратно к Театру-Театру.
На текущий момент на разные дистанции Пермского марафона регистрацию прошли 6,7 тысячи человек из Перми и Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Владимирской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Новосибирской, Свердловской и других областей, Краснодарского края, Чувашской республики, Крыма и других территорий России. Присоединиться к ним можно на портале умный-спорт.рф или на сайте Пермского марафона.
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