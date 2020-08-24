Пятый резидент ТОСЭР «Нытва» создаст 18 рабочих мест

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На территории ТОСЭР «Нытва» начал работу пятый резидент – гостиничный комплекс «Нытвенский». Компания подписала соглашение с министерством территориального развития Пермского края и администрацией Нытвенского городского округа. Благодаря реализуемому проекту на территории ТОСЭР «Нытва» появятся 18 новых рабочих мест. Гостиничный комплекс расположен на федеральной автомобильной трассе М7 «Волга». Интенсивность движения на отдельных ее участках в среднем составляет более 30 тыс. автомобилей в сутки, поэтому придорожный комплекс будет востребован водителями большегрузов и путешественниками.Гостиничный комплекс уже начал свою работу. Он включает в себя 30 номеров, ресторан на 50 мест, кафе на 80 мест, а также автостоянку на 50 автомобилей. Учредители проекта проделали большую работу: приобрели здание и провели в нем ремонт, закупили мебель и оборудование для кафе и ресторана. На этом реализация инвестиционного проекта не заканчивается. К следующему отопительному сезону планируется расширение автостоянки до 200 парковочных мест и строительство современной газовой котельной. В настоящее время для обогрева помещения используют печное оборудование на дровах, поэтому современная газовая котельная не только более экономична, но и обеспечит бесперебойную подачу отопления.Как ранее отмечал врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин, «Нытва как ТОСЭР имеет налоговые льготы. В округе активно развивается инфраструктура. Поэтому эта территория сейчас наиболее привлекательна для инвесторов. Уверен, что она будет интересна не только крупным предприятиям, но и объектам малого и среднего предпринимательства. Задача региона сегодня – помочь Нытвенскому округу ускорить реализацию действующих проектов, привлечь новые проекты и стимулировать создание рабочих мест».Напомним, статус резидента ТОСЭР дает возможность бизнесу, создающему в рамках инвестиционного проекта новые рабочие места, получить значительные налоговые льготы и сниженные в 4 раза тарифы страховых взносов, а также муниципальные земельные участки в аренду без торгов стоимостью 1 руб. за гектар в течение первых трех лет.