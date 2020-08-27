Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье – 0,9

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 6 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7866. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 30 августа – 1,0).Из 55 новых инфицированных – 24 мужчины, 30 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на 31 августа зафиксировано 215 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.