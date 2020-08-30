В Пермском крае зафиксировано 55 случаев COVID-19

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На 31 августа за сутки в регионе выявлено, по официальным данным, 55 случаев коронавируса, всего их стало 7866.Выписаны 17 человек, всего выздоровели 5495 прикамцев. Два человека умерли – причиной стал COVID-19.В России за сутки подтверждено 4993 случая коронавируса, всего с начала пандемии – 995 319.