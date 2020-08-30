Погода в Перми будет переменчивой
Пермский край: новости дня
Сейчас в столице Прикамья 18 градусов, пасмурно. Сегодня, 31 августа, днем в Перми будет до 20°C, возможны небольшие дожди.
Завтра потеплеет до 26°C, ночью – до 19°C. В среду, 2 сентября, похолодает – ожидается около 14°C, ночью около 6°C. В четверг будет около 13°C. В пятницу столбик термометра покажет 14°C, а ночью – около 2°C. По предварительным прогнозам, потепления можно ожидать в воскресенье.
Завтра потеплеет до 26°C, ночью – до 19°C. В среду, 2 сентября, похолодает – ожидается около 14°C, ночью около 6°C. В четверг будет около 13°C. В пятницу столбик термометра покажет 14°C, а ночью – около 2°C. По предварительным прогнозам, потепления можно ожидать в воскресенье.
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