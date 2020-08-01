В Прикамье подтверждено 58 случаев коронавируса

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На 30 августа за сутки в Пермском крае, по официальным данным, зафиксировано 58 случаев COVID-19, всего их стало 7811. Ежесуточный прирост – 0,7%, коэффициент распространения болезни – 1,0.Выписаны из больниц 39 человек, всего выздоровели 5478 прикамцев. Два человека умерли – причиной смерти стал COVID-19.Из новых заболевших 53 человека лечатся в больницах, 5 – на дому. Среди новых инфицированных 29 женщин, 27 мужчин, двое детей. 14 человек младше 45 лет, 24 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет.В России за сутки выявлено 4980 случаев коронавируса, из них 695 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 990 326 случаев COVID-19.