Новый магазин «Камкабель» открылся в Москве

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26 августа открылся новый магазин электротехнической и кабельно-проводниковой продукции «Камкабель» по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, 51, корпус 2.В магазине представлены более 1000 наименований кабелей и проводов, поставляемых напрямую с завода «Камкабель», а также электротехническая и сопутствующая продукция известных брендов – Hager, Legrand, Schneider Electric, IEK, KBT, DKC, Gauss и других.Руководитель отдела франчайзинга ООО «Камский кабель» Андрей Рожков отметил: «У московского магазина отличная команда, хорошее расположение – в шаговой доступности находится специализированный торговый комплекс «Expostroy», на территории которого расположены 1000 современных магазинов, представляющих широкий ассортимент товаров для ремонта и обустройства дома. При правильном подходе, я не сомневаюсь в успехе данного проекта. «Камкабель» - это узнаваемый бренд, качественная и надежная продукция. Мы всегда готовы оказать максимальную поддержку нашим партнерам на каждом этапе – от планирования магазина до ежемесячного взаимодействия по формированию заказов, переадресации клиентского спроса, пополнению товарных запасов, продвижению, оптимизации бизнес-процессов и т.д. Вместе с нашими партнерами мы строим сообщество настоящих профессионалов».